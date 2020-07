Marco Liorni, cambia tutto per il conduttore (Di domenica 5 luglio 2020) Questo articolo Marco Liorni, cambia tutto per il conduttore è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Marco Liorni sarà senza alcun dubbio uno dei protagonisti della prossima stagione televisiva. In arrivo infatti un’importante novità per lui. Marco Liorni è senza alcun dubbio uno dei conduttori di punta della Rai. L’azienda di stato, dopo gli ottimi risultati ottenuti dal suo ‘Italia sì’, sembrerebbe orientata a dargli sempre più fiducia e a inserirlo … Leggi su youmovies

464Rosanna : Marco Liorni bravissimo, ma lo scorso anno col pubblico era stupendo! #reazioneacatena - Luca_zone : RT @tvblogit: Blogo retroscena: Marco Liorni verso Affari tuoi - infoitcultura : Blogo retroscena: Marco Liorni verso Affari tuoi - ritadallachiesa : RT @tvblogit: Blogo retroscena: Marco Liorni verso Affari tuoi -