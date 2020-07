A Toronto la mostra drive in: Van Gogh si ammira in auto (Di sabato 4 luglio 2020) A Toronto gli organizzatori di una mostra d'arte immersiva su Van Gogh hanno avuto un'idea per conciliare arte e pandmeia: creare uno spazio e uno spettacolo dedicato esclusivamente agli automobilisti che possono così immergersi nelle opere del pittore senza scendere dall'auto. Leggi su ilfogliettone

Ultime Notizie dalla rete : Toronto mostra A Toronto la mostra drive in: Van Gogh si ammira in auto Il Sole 24 ORE A Toronto la mostra drive in: Van Gogh si ammira in auto

Drive-in della droga ad Ostia: i clienti passavano con l'auto e compravano la coca dal finestrino I clienti passavano con l'auto davanti a un'abitazione e compravano la droga, come un vero e proprio s ...

La nuova scoperta della droga mostra la promessa nel combattimento delle malattie respiratorie acute

Una collaborazione fra l'università di facoltà di Toronto di odontoiatria e la salubrità ebrea nazionale a Denver -- l'ospedale respiratorio a alto livello di ricerca negli Stati Uniti -- ha reso una ...

Drive-in della droga ad Ostia: i clienti passavano con l'auto e compravano la coca dal finestrino I clienti passavano con l'auto davanti a un'abitazione e compravano la droga, come un vero e proprio s ...Una collaborazione fra l'università di facoltà di Toronto di odontoiatria e la salubrità ebrea nazionale a Denver -- l'ospedale respiratorio a alto livello di ricerca negli Stati Uniti -- ha reso una ...