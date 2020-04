"Io complottista? Lo è il governo cinese": virus rilasciato dal laboratorio, il Nobel Montagnier inchioda Pechino (Di sabato 18 aprile 2020) Luc Montagnier è premio Nobel per la medicina nel 2008 per i suoi studi sull'Aids, ma nell'ultimo decennio è stato considerato una figura controversa per alcune teorie vicine ai no-vax. Adesso, però, il virologo francese ha analizzato attentamente la descrizione del genoma del coronavirus ed è emerso che “la sequenza dell'Aids è stata inserita nel genoma del coronavirus per tentare di produrre un vaccino”. Una verità scientifica che per Montagnier rafforza l'ipotesi secondo cui il Covid-19 “è stato manipolato e rilasciato accidentalmente da un laboratorio di Wuhan nell'ultimo trimestre del 2019”. Il premio Nobel si è poi difeso dall'accusa di complottismo: “Il complottista è colui che nasconde la verità. Credo che in questo caso sia il governo di Pechino che ha nascosto le cose. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 aprile 2020) Luc Montagnier; premio Nobel per la medicina nel 2008 per i suoi studi sull'Aids, ma nell'ultimo decennio; stato considerato una figura controversa per alcune teorie vicine ai no-vax. Adesso, però, il virologo francese ha analizzato attentamente la descrizione del genoma del coronaed; emerso che “la sequenza dell'Aids; stata inserita nel genoma del coronaper tentare di produrre un vaccino”. Una verità scientifica che per Montagnier rafforza l'ipotesi secondo cui il Covid-19 “; stato manipolato eaccidentalmente da undi Wuhan nell'ultimo trimestre del 2019”. Il premio Nobel si; poi difeso dall'accusa di complottismo: “Il; colui che nasconde la verità. Credo che in questo caso sia ildi Pechino che ha nascosto le cose. La ...

Il premio Nobel si è poi difeso dall'accusa di complottismo: "Il complottista è colui che nasconde la verità. Credo che in questo caso sia il governo di Pechino che ha nascosto le cose. La verità però ...

