Sono le Venti (Nove), dai “vigilini” di Firenze, alla truffa del bonus Cultura: ecco la classifica del “peggio di noi italiani” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dal sindacalista in malattia che si fa un selfie con Salvini ai “vigilini” di Firenze arrestati. Truffe, imbrogli, ruberie. Nel corso dell’ultima puntata di Sono le Venti, la nuova trasmissione d’informazione in onda sul Nove, Peter Gomez ha elencato la classifica del peggio di noi italiani: “La dimostrazione di come spesso le classi dirigenti siano spesso lo specchio di colo i quali stanno sotto e si lamentano” ‘Sono LE Venti’, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9. L'articolo Sono le Venti (Nove), dai “vigilini” di Firenze, alla truffa del bonus Cultura: ... ilfattoquotidiano

petergomezblog : “20 minuti per pulire una stanza. Se non ce la fai? Ti tagliano lo stipendio”. Così lavorano le cameriere degli hot… - RobertoBurioni : @marattin Preferisco vivere in Italia dove per costruire un ospedale ci vogliono venti anni ma dove sono libero di… - fattoquotidiano : Sono le Venti (Nove), Peter Gomez su Giulio Regeni: “Sappiamo tutti che lo ha ucciso il regime di al-Sisi. Non sarà… -