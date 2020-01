Isola dei famosi 2020, il comunicato di Mediaset sulla Marcuzzi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Alessia Marcuzzi lascerà definitivamente il timone dell’Isola dei famosi: l’indiscrezioni era circolata questi giorni ma a confermarla stavolta sono stati i vertici Mediaset con un comunicato stampa. Quali programmi avrà in serbo il futuro per la conduttrice? Alessia Marcuzzi lascia L’Isola Dopo i rumors è giunta la conferma: Alessia Marcuzzi e Mediaset, di comune accordo, avrebbero deciso che la conduttrice non sarà più al timone dell’Isola dei famosi 2020. Chi prenderà il suo posto? Secondo indiscrezioni potrebbe trattarsi della conduttrice Ilary Blasi, ma ancora non ci sono state smentite o conferme in merito. Quel che è certo è che Alessia Marcuzzi avrebbe in programma nuovi progetti, e secondo le fonti più accreditate potrebbe trattarsi della conduzione allo Show dei record, precedentemente condotto da Gerry Scotti. Per il momento la Marcuzzi non ha ... notizie

