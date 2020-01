Santelli: tanti impegni,prima il lavoro

"Non c'è un primo impegno, ce ne sono" ha detto ladonna governatrice della Calabria,Jole(FI) che ha vinto con 25 punti di scarto sul candidato di Centrosinistra. "Ilè il più serio, ma non c'è la bacchetta magica ma ci sono politiche di sviluppo da fare. Telecamere nel mio ufficio, chi parlerà con me, sappia che verrà registrato".Sulla Giunta,dice di non avere idee chiare. "Mi auguro si possa ragionare su identikit di alto rilievo". Burocrazia? "Tanta gente lavora seriamente,ma i mandarini a casa".(Di lunedì 27 gennaio 2020)