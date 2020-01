Perugia-Livorno, Serie B: formazioni e pronostici (Di lunedì 27 gennaio 2020) Perugia-Livorno è l’ultima partita della ventunesima giornata di Serie B, si gioca alle 21: le probabili formazioni, i pronostici e la diretta streaming. Perugia – Livorno lunedì ore 21:00 Il Perugia si è affidato all’esperienza di Serse Cosmi dopo un girone di andata non in linea con le aspettative della società sotto la gestione Oddo, vittima dell’ennesimo esonero. Con Cosmi però l’attesa svolta non è ancora arrivata. Dopo la sconfitta al San Paolo in Coppa Italia contro il Napoli, ne è arrivata un’altra con lo stesso punteggio di 2-0 a Verona contro il Chievo. Questa partita, il posticipo del lunedì della ventunesima giornata, è sulla carta ben più abbordabile. Allo stadio “Renato Curi” arriverà infatti il Livorno ultimo in classifica con appena 13 punti e mai vincente in trasferta dove ha ... ilveggente

