Gf Vip 2020, anticipazioni: Barbara Alberti torna in Casa e anche Valeria Marini (Di lunedì 27 gennaio 2020) Nella settima puntata, in onda questa sera su Canale5, il Grande Fratello Vip svelerà parecchie sorprese, a partire dal rientro della concorrente Barbara Alberti in gioco dopo che, negli scorsi giorni, si era dovuta allontanare per controlli medici. Colpo di scena: Valeria Marini di nuovo nella Casa per chiarirsi con Antonella Elia e Antonio Zequila: secondo il concorrente, lui e la showgirl avrebbero avuto un flirt. E ancora l'amore: dopo giorni all'insegna dell'emotività, Licia Nunez potrà finalmente avere con confronto con la compagna Barbara Eboli, che ha messo fine alla loro storia tramite i social. fanpage

