Usa, da ricercatore italiano lo strumento anti-trombosi per gli astronauti (Di domenica 26 gennaio 2020) Uno strumento affidabile e poco costoso, che permetta di capire rapidamente quale sia il potenziale rischio per ogni individuo di avere una trombosi, non solo a Terra ma anche nello spazio. È il progetto a cui sta lavorando Luigi De Marco, ricercatore del Cro di Aviano e dello Scripps Research Institute di La Jolla in California. L’idea è nata dopo la trombosi che colpì nel 1971 un astronauta di Apollo 15, definita “Apollo 15 Space Syndrome”. “Nel 2001 sono stato contattato dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) prima, e da quella italiana (Asi) poi – spiega in un’un intervista sul sito di Alt (Associazione lotta alla trombosi) – per studiare proprio i meccanismi che regolano la capacità del sangue di coagulare in condizioni rare”. E dopo il recente episodio di trombosi occorso ad uno degli astronauti della Stazione Spaziale ... ildenaro

zazoomblog : Usa da ricercatore italiano lo strumento anti-trombosi per gli astronauti - #ricercatore #italiano #strumento - antonioripa : @luca_vota @pbiagiola @Diesira3 @ArkadiMaslow @AndreaF18660992 @JankoYAY @MauroV1968 @Diegorusso626… -