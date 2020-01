Paratici: “Il Napoli è un esempio di come nel mondo del calcio si dia per scontato il risultato” (Di domenica 26 gennaio 2020) Nel prepartita di Napoli-Juventus, ai microfoni di Sky ha parlato il direttore sportivo della Juve, Fabio Paratici. come ha vissuto questa giornata e come vive la partita? “Abbiamo vissuto una giornata come sempre quando si gioca di sera. A Napoli è sempre una trasferta impegnativa, ci sono tante cose da organizzare, non abbiamo guardato tanto le partite. Certo che sentiamo i risultati. Meno 27 punti? Il Napoli è stato un esempio in questi anni di gestione e risultati sportivi, ma anche di come questo mondo vada tanto veloce che tutti si dimenticano di come era prima. E’ una squadra ben costruita, con bravi calciatori, appetiti sul mercato, ha avuto un momento di difficoltà, può succedere a tutti. Questo dimostra quanto sia dato per scontato il risultato. Non è scontato che sia arrivato secondo per tanti anni di seguito, o in Champions. come non è scontato che la Juve vinca ... ilnapolista

