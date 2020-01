LIVE Australian Open 2020, 26 gennaio in DIRETTA: Djokovic-Raonic ai quarti, Fognini sotto di un set e due break con Sandgren (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Fognini-SANDGREN CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FEDERER-FUCSOVICS LA CRONACA DI Raonic-CILIC 8.37: Game vinto a zero per il ligure: 4-1. 8.35: Tiene il servizio a 30 Sangren: 4-0. 8.31: Altro break per Sandgren che chiude ancora a zero: 3-0 e Fognini non pervenuto in questo secondo set. 8.28: Domina il game e lo chiude a zero il numero 100 al mondo. 8.27: Si riprende dal 15-0 Sandgren (penalty point). 8.23: Fisoterapista in campo per Fognini, che lamenta una vescica alla mano. 8.22: Penalty point assegnato all’azzurro, che era già stato ammonito più volte dall’arbitro. 8.21: Break Sandgren! Fognini gioca molto male e perde addirittura a zero il game. 8.19: Ritarda l’inizio del secondo set, con Fognini che ha chiesto di andare negli spogliatoi. 8.16: Primo set che si è giocato ... oasport

