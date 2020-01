“Il russo è la sesta lingua al mondo, posti di lavoro immediati per chi la impara” (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Napoli – Si è tenuto l’”Open Day” del Liceo Polispecialistico “Plinio Seniore” di Castellammare di Stabia che organizza corsi di lingua russa. Un’opzione importante per tanti studenti, promossa non a caso con grande forza ed entusiasmo dal Consolato Onorario della Federazione Russa in Napoli, con in testa il Console Onorario Vincenzo Schiavo, presente all’iniziativa. «Il nostro ufficio consolare – riferisce Schiavo – ha inteso fornire ogni sostegno a quella che consideriamo un’importantissima opportunità per i ragazzi della nostra regione. In questo Istituto ci sono tanti ragazzi che studiano il russo, la sesta lingua al mondo. Ci sono già decine di ragazzi che sono al quarto anno. Studiare il russo è una grande opportunità per vari motivi: basti pensare che sono 30mila i turisti russofoni che ... anteprima24

