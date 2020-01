Donna uccisa a Valenza, fermato dai carabinieri un uomo che ha confessato (Di sabato 25 gennaio 2020) Un uomo è stato fermato dai carabinieri per l’omicidio di Ambra Pregnolato, la maestra d’asilo quarantenne trovata morta ieri, con ferite alla testa, nella sua casa di Valenza (Alessandria). Dopo l’interrogatorio ha confessato. L’omicida sarebbe una persona conosciuta sia dalla Donna che dalla famiglia della vittima. A trovare la Donna nel soggiorno di casa, la testa fracassata con colpi inferti con violenza, era stato il marito al rientro dal lavoro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno sentito i familiari, amici, condomini. La vittima, madre di una bimba di 12 anni, qualche mese fa aveva sofferto il grave lutto della scomparsa del nonno, cui era molto legata. La morte della maestra, attivista M5s, ha suscitato grande commozione e incredulità sui social. In una nota anche il cordoglio dell vice ministra, Laura Castelli: “Una perdita per la famiglia tutta, per ... ilfattoquotidiano

