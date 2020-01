Coronavirus, il virologo Burioni: "Contagio può arrivare da persone senza sintomi" (Di sabato 25 gennaio 2020) Rosa Scognamiglio Il virologo Roberto Burioni lancia l'allarme sul possibile Contagio del Coronavirus: "Si stanno verificando nuovi casi ovunque. Lotta contro questa infezione più difficile del previsto" Il Coronavirus terrorizza il mondo intero e tiene migliaia di persone col fiato sospeso. La paura comune a tanti, in queste ore, è che il virus possa propagarsi alla velocità della luce da un continente all'altro ingenerando una vera e propria pandemia globale. I casi sospetti a Bari, Napoli e Parma – poi rientrati – hanno messo in allerta anche l'Italia scatenando il panico tra la popolazione. Ma si tratta di un timore fondato? Difficile stabilirlo adesso e i pareri degli esperti sono spesso discordanti. "Chi fa "uscire queste notizie di 'sospetta infezione da Coronavirus' a Bari, a Parma e via dicendo? I medici? I direttori sanitari? Chi? Non serve a niente". Sono le ... ilgiornale

