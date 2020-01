Conferenza stampa Inzaghi: «Derby partita senza pronostici» (Di sabato 25 gennaio 2020) Conferenza stampa Inzaghi, ecco le parole dell’allenatore della Lazio in vista del Derby di domani contro la Roma Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in Conferenza stampa per presentare il Derby, in programma domani all’Olimpico, contro la Roma. Ecco le dichiarazioni dell’allenamento: IMPORTANZA DEL Derby – «Il Derby sappiamo cosa rappresenta per noi e per la nostra tifoseria. Bisogna arrivarci nel migliore dei modi. Ci arriviamo delusi per quello che è successo martedì perché abbiamo perso una gara che non meritavamo di perdere uscendo da una competizione che per noi era molto importante». ATTEGGIAMENTO – «Un Derby bisogna giocarlo e vincerlo. Affrontiamo una squadra che sta facendo un ottimo percorso e che ha un allenatore molto preparato. Penso che tutti i Derby per un modo o per l’altro sono stati importantissimi. Dopo questa ... calcionews24

juventusfc : ?? Inizia la conferenza stampa di Maurizio Sarri. ?? Guardala LIVE su @JuventusTV ?? - OfficialASRoma : LIVE: La conferenza stampa di @PFonsecaCoach alla vigilia di #RomaLazio - JuventusTV : ?? Un lungo pomeriggio di dirette da vivere insieme: ? 12.55 Empoli ?? Juventus #Under19 ? 13.15 Conferenza stampa… -