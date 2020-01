Amici 2020, puntata di sabato 25 gennaio in diretta – Doppia eliminazione e primo accesso al Serale (Di sabato 25 gennaio 2020) Nyv - Amici 2020 Amici 2020 prosegue con la corsa verso il Serale e qui su DavideMaggio.it, come ogni sabato pomeriggio, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio durante la registrazione, avvenuta venerdì. Amici 2020: anticipazioni puntata di sabato 25 gennaio Dalle 14.10, su Canale 5, Maria De Filippi conduce una nuova puntata di Amici 19. Presenti in studio i sei professori: per il canto Rudy Zerbi, Stash dei The Kolors e Anna Pettinelli; per il ballo Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens. Lo speciale stabilirà il primo allievo ammesso al Serale (in totale saranno 10). Votata dai suoi stessi compagni, la cantante Nyv conquista anche i consensi di una giuria esterna e si prende l’ambita maglia verde. Una nuova sfida a squadre, poi, vedrà nuovamente sconfitti ... davidemaggio

welikeduel : Tutti gli amici di Valerio Mastandrea in un documento esclusivo a cura di Fabio Celenza #propagandalive… - Linkiesta : Nel cast di due #gay night del 2003, la candidata leghista alla presidenza della #Regione non è stata sempre una ba… - fattoquotidiano : LE ISOLE DEGLI ORRORI Nuove testimonianze di altre minorenni, alcune delle quali all’epoca degli abusi quasi bambin… -