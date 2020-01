Me contro Te | il film sui giovani Youtuber arriva anche in Svizzera (Di venerdì 24 gennaio 2020) Dopo lo strepitoso esordio nelle sale italiane, Me contro te – il film sui due giovani Youtuber idolo dei più piccoli – arriva anche nelle sale della Svizzera Raggiunti i 6 milioni e 700 mila euro d’incasso nelle sale cinematografiche di tutta la penisola italiana, Me contro Te è pronto per debuttare anche nelle sale … L'articolo Me contro Te il film sui giovani Youtuber arriva anche in Svizzera proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

