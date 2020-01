Auto contro un camion a Modena: morto sul colpo un ragazzo di 26 anni (Di giovedì 23 gennaio 2020) Uno scontro mortale sulla Panaria Bassa, in località Cà de Coppi, ha provocato una giovane vittima nella giornata di mercoledì 22 gennaio. L’Auto di Fabio Vulcano è finita contro un camion a Modena, non lasciando scampo al ragazzo alla guida. Si indaga per chiarire le cause dell’incidente. Auto contro un camion a Modena: un morto Aveva 26 anni ed era di Finale Emilia, località della Bassa Modenese. Pare sia morto sul colpo in seguito al devastante impatto contro un mezzo pesante. Il drammatico incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino, poco prima delle 5. Temporaneamente chiusa al traffico la strada in cui è avvenuto l’incidente, così da permettere la rimozione dei veicoli. Sul posto i carabinieri di Mirandola, che hanno effettuato i rilievi del caso e indagano per far luce sull’accaduto. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che il 26enne modenese abbia ... notizie

