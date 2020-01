Toyota con airbag difettosi | Morti in Usa. Richiamati 3,4 milioni di veicoli (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Toyota richiama 3,4 milioni di auto per difetti al sistema airbag. I modelli interessati: Corolla 2011-2019, Matrix 2011-2013, Avalon 2012-2018 e 2013-2018. C’è già stato un incidente mortale a causa del guasto. Allarme Toyota. Se siete in possesso di una Corolla immatricolata tra il 2011 e il 2019, o di una Matrix (2011-2013) o di … L'articolo Toyota con airbag difettosi Morti in Usa. Richiamati 3,4 milioni di veicoli proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

