Pallanuoto, Italia-Montenegro 8-10: le pagelle del Settebello. Male gli azzurri, giornata da dimenticare per Di Fulvio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Una giornata davvero da dimenticare, un quarto di finale da cancellare al più presto. Un bruttissimo Settebello è stato eliminato dagli Europei di Pallanuoto di Budapest: a passare il turno è stato il Montenegro che si è imposto per 10-8 guidato da un Petkovic mostruoso. Andiamo a rivivere l’incontro degli azzurri con le pagelle. pagelle Settebello: Italia-Montenegro 8-10 Marco Del Lungo, voto 5,5: qualche responsabilità, almeno su un paio di tiri, vanno addossate anche al portierone tricolore. Francesco Di Fulvio, voto 4: quando tutto va Male lo si vede dall’inizio. Una giornata davvero storta per il miglior giocatore al mondo della passata stagione. 0/7 al tiro, ha nelle mani la possibilità di portare gli azzurri al -1, ma spara su Lazovic. Meriti ovviamente alla difesa montenegrina. Stefano Luongo, voto 5: era l’uomo più in forma del Settebello, non l’ha ... oasport

