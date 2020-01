Eriksen Inter, il danese di nuovo in panchina nel match contro il Norwich (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Christian Eriksen è finito nuovamente in panchina per il match contro il Norwich: il danese è sempre più vicino all’Inter A dispetto di quanto detto da Mourinho nella conferenza stampa di vigilia, Christian Eriksen non è nella formazione titolare del Tottenham che tra meno di un’ora scenderà in campo contro il Norwich. Dopo la panchina di sabato contro il Watford il danese è finito nuovamente fuori dall’undici titolare. Scelta tattica o c’è di più? Lo sapremo domani quando ci sarà un nuovo incontro tra l’agente del giocatore e il presidente per definire la cessione del centrocampista. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

FabrizioRomano : Christian Eriksen oggi ha incontrato i vertici societari del Tottenham e ha ribadito di voler andare subito all'Int… - DiMarzio : #Calciomercato | Oggi l'incontro tra #Eriksen e il #Tottenham: gli aggiornamenti ?? - carlolaudisa : Mossa di #Mou:,convoca #Eriksen per domani ma a breve inizia il vertice tra #Inter e #Tottenham per il danese. Ore decisive -