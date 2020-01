Premier League, Sheffield United-Manchester City: probabili formazioni, pronostico e quote (Di martedì 21 gennaio 2020) Premier League, Sheffield United-Manchester City: probabili formazioni, pronostico e quote Presso lo stadio Bramall Lane di Sheffield, martedì 21 gennaio alle 20:30, si sfideranno Sheffield United e Manchester City. La partita sarà valida per la 24sima giornata di Premier League. Tutti gli articoli di Premier League del Termometro Sportivo Sarà una sfida importante per entrambe le squadre. Lo Sheffield United adesso occupa la settima posizione in classifica con 33 punti ed è a un punto dalla zona che garantirebbe un posto in Europa League. Nell’ultima partita giocata ha pareggiato in trasferta contro l’Arsenal per 1-1. Ben più alta la posta in gioco del Manchester City, che deve inseguire un Liverpool capolista che non riesce a smettere di vincere. Il City, infatti, si ritrova in seconda posizione in classifica a 48 punti e deve guardarsi le spalle dal Leicester ... termometropolitico

OptaPaolo : 1 - Dal suo debutto in Premier League il 14/09/2013, Cristian #Eriksen è il giocatore che ha collezionato più assis… - zazoomblog : Premier League Aston Villa-Watford: probabili formazioni pronostico e quote - #Premier #League #Aston - EvansOsanya : First Tanzania in Premier league. #Karibu Samata -