Calciomercato, il Parma incontra l’Inter per Esposito: chiesto il prestito dell’attaccante (Di martedì 21 gennaio 2020) Complice l'infortunio di Roberto Inglese, il club ducale è a caccia di un attaccante da prendere in prestito per i prossimi mesi. Tra i nomi sul tavolo del direttore sportivo gialloblù c'è anche quello del classe 2002 dell'Inter. Il Parma vorrebbe infatti prenderlo in prestito fino a fine stagione. fanpage

