Simone Moro incidente: caduta in montagna e condizioni di salute. Come sta (Di lunedì 20 gennaio 2020) Simone Moro incidente: caduta in montagna e condizioni di salute. Come sta È il caso di parlare di tragedia sfiorata (purtroppo non sempre va così – qui l’articolo del tragico epilogo per Daniele Nardi) per Simone Moro e Tamara Lunger impegnati da dicembre in Pakistan. Scampato il pericolo, dai due – in particolare da Simone Moro – il racconto di ciò che è successo sabato 18 gennaio 2020 durante una delle loro imprese. Di seguito il racconto dell’alpinista-scrittore nato a Bergamo nel 1967 che con la collega è in Pakistan, sul Karakorum, con il sogno di concatenare Gasherbrum I e Gasherbrum II anche a costo di sfidare ardue imprese. Versione integrale del racconto di Simone Moro Simone Moro incidente, il racconto – “Simone Moro Tutto è bene quel che finisce bene” è l’incipit dell’alpinista. Senza stare a girare troppo ... termometropolitico

liberogreco : RT @mountainblogit: Incidente a Simone Moro e Tamara Lunger sul Gasherbrum I. Chiusa la spedizione - jpbellotto : Quando salvi la vita a tante persone come ha fatto negli anni Simone Moro poi Tamara Lunger magari salva la vita a… - infoitinterno : Simone Moro, incidente choc sull'Himalaya: «Giù in un crepaccio per 20 metri, a un soffio dalla morte» -