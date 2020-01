Domenica drammatica, donna cade nel vuoto mentre pulisce il balcone (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Incidente tragico a Casoria quando ieri pomeriggio una donna è morta, cadendo dal proprio balcone e precipitando al suolo. Erano circa le 15 del pomeriggio quando un urlo viscerale irrompe nelle vite dei residenti in Via Giuseppe Ruocco a Casoria. Una donna di 56 anni è caduta dal proprio balcone mentre, stando alle prime ricostruzioni, era impegnata in alcune pulizie domestiche. La donna avrebbe perso l’equilibrio finendo oltre il davanzale e cadendo dal secondo piano del palazzo dove abitava. I vicini di casa allertati dal grido della donna nell’atto della caduta e dal rumore provocato dallo schianto hanno subito chiamato i soccorsi. Ma quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto era ormai troppo tardi. La donna è morta probabilmente sul colpo. Sul posto sono poi arrivati anche i Carabinieri della Stazione di Casoria per gli accertamenti ... anteprima24

