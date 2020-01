Car sharing - Share Now lancia la piattaforma unica di prenotazione (Di lunedì 20 gennaio 2020) A poco meno di un anno dallannuncio della fusione tra DriveNow (BMW) e car2go (Daimler) in Share Now, la nuova società di car sharing offre finalmente una piattaforma unica di prenotazione per le auto di entrambi i servizi. Con alcuni aggiustamenti operativi e modifiche alle tariffe, i 700 mila iscritti potranno così noleggiare più facilmente delle Smart, delle Mini o delle BMW, per un totale 3 mila vetture in Italia, potendo contare su una flotta composta da 1.700 auto a Milano (200 BMW, 200 Mini e Mini cabrio più 1.300 tra Smart fortwo, forfour e fortwo cabrio), circa 800 a Roma (Smart fortwo, forfour e fortwo cabrio) e circa 500 a Torino (Smart fortwo, forfour e fortwo cabrio). A Firenze, invece, le operazioni dell'ex car2go cesseranno il prossimo 21 febbraio.Anche lItalia. Dopo Austria e Germania, lItalia è il terzo paese nel quale ... quattroruote

