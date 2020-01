Calciomercato, le operazioni della notte: le ultime su Politano e lo scambio Juve-Barca, sorprese Hellas e Parma (Di martedì 21 gennaio 2020) Ultimi giorni di Calciomercato, si muovono le squadre del campionato di Serie A e non solo con l’obiettivo di rinforzare le rose per la seconda parte di stagione. Nelle ultime ore importanti trattative, ecco tutte le operazioni nel dettaglio riportate durante la trasmissione ‘Speciale calciomecato’ di Sky Sport. L’Inter ha chiuso la trattativa per Moses del Chelsea ma prima della definitiva fumata bianca il calciatore dovrà sostenere le visite mediche. Nuova apertura dell’Inter per Politano alla Roma, si sta parlando per un prestito con obbligo di riscatto. Juventus e Barcellona ancora al lavoro per lo scambio Rakitic-Bernardeschi, i bianconeri chiedono anche un conguaglio in denaro per sbloccare la trattativa. Non c’è ancora accordo tra Roma e Milan per lo scambio Suso-Under ma si sta continuando a lavorare. Mertens ha intenzione di rimanere ... calcioweb.eu

