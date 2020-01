Calcio femminile, le migliori italiane della dodicesima giornata di Serie A: Bonetti un’ira di Dio, Girelli segna sempre (Di lunedì 20 gennaio 2020) È tempo di valutazioni per quanto concerne il 12° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. TATIANA Bonetti (FIORENTINA) – Tre gol in una partita non sono cosa da poco e, alle qualità realizzative chiare, la guizzante calciatrice viola abbina tecnica e visione di gioco. E’ lei il faro della Fiorentina e anche nel derby contro la Florentia l’ha dimostrato. ILARIA MAURO (FIORENTINA) – I problemi fisici sono ormai alle spalle e la centravanti gigliata ha ripreso a fare quello che le riesce meglio, ovvero segnare. Una doppietta nel “Festival del gol” del “Gino Bozzi” di Firenze è degna di menzione. CRISTIANA GIRELLI (JUVENTUS) – E sono 12 e la sfida con Bonetti per il ... oasport

SkySport : ???? #SerieAFemminile – 12^ giornata ?? #MilanRoma 3-2 ? #Thomas (20’) ? #Thomas (49’) ? #Thorvaldsdottir (70’) ?… - GianlucaAloi : FIGC volete far crescere e dare visibilità al calcio femminile italiano e poi le fate giocare al lunedi ore 12.30,… - SergioLeonardi2 : Calcio a 5 femminile serie D, amara sconfitta della Polisportiva Nicosia ad Agira -