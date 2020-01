USA | uccide il marito con il collirio | donna condannata a 25 anni

Guidatore ubriaco caUSA un incidente a catena e uccide una mamma : Guidatore ubriaco causa un terrificante incidente a catena nel quale ha perso la vita una madre. L’uomo aveva precedenti per guida in stato d’ebbrezza. Durante il processo che ha condotto alla condanna a 9 anni di reclusione per omicidio stradale di Adam White, si è scoperto che l’uomo era stato condannato lo scorso novembre per […] L'articolo Guidatore ubriaco causa un incidente a catena e uccide una mamma è apparso ...

Uccide il suocero che abusa della figlioletta : la decisione del giudice : Uccide il suocero per gli abusi alla figlioletta: arriva la decisione del giudice sui fatti avvenuti a Milano lo scorso febbraio. Ecco il verdetto. 20 anni di carcere. E' questa la decisione del giudice per l'uomo che uccise il suocero per gli abusi alla figlioletta. I fatti risalgono allo scorso febbraio avvenuti a Milano, dove

Rozzano - uccide il suocero accusato di abusi sulla figlia : condannato a 20 anni : Si è conclusa la vicenda processuale relativa ai 2 uomini che a febbraio del 2019 hanno ucciso un 63enne, suocero di uno degli arrestati. Il genero lo ha ucciso per via di abusi sulla figlia e ora dovrà passare 20 anni in carcere. L'omicidio di Rozzano, nel milanese Il caso aveva agitato il comune di Rozzano, nel milanese. Lo scorso 25 febbraio, infatti, 2 uomini avevano raggiunto un 63enne originario di Napoli e uno di loro aveva aperto

Iran - l'attore Moni Ovadia : "Con la scusa della libertà USA si sono sentiti in diritto di uccidere persone - rovesciare e destabilizzare governi" : "Nel corso dei decenni gli Stati Uniti, con la scusa della libertà, hanno disseminato le loro armi in ogni angolo del pianeta, ritenendosi in diritto di usarle per i loro interessi internazionali, contro ogni regola, per uccidere persone, rovesciare e destabilizzare governi". A dirlo al Fatto.it è Moni Ovadia, attore e musicista di origine ebraica, che così commenta l'escalation militare tra Usa e Iran. "Quanto a Israele – prosegue Ovadia –

USA-Iran - il piano di Trump per uccidere Soleimani : "Lo ha fatto cercare dalla Cia" : La rivelazione arriva dal Los Angeles Times, secondo cui il presidente Usa avrebbe costretto i servizi segreti a individuare

Trump fa uccidere Soleimani - il capo militare dell'Iran. Khamenei : "Sarà dura vendetta". USA invieranno altri 3500 soldati in Medio Oriente : Raid all'aeroporto di Baghdad. Il presidente Usa: «È stato responsabile di milioni di morti». Il ministro Zarif: «Atto di terrorismo internazionale»

Iran - venti di guerra : drone USA uccide Soleimani - folla ai funerali. Il petrolio va ai massimi : La rappresaglia contro l'Iran che Donald Trump aveva annunciato dopo l'assedio all'ambasciata Usa di Baghdad ha preso corpo nel cuore della notte di giovedì, su una rampa

Iran - venti di guerra : drone USA uccide Soleimani. Il petrolio va ai massimi : La rappresaglia contro l'Iran che Donald Trump aveva annunciato dopo l'assedio all'ambasciata Usa di Baghdad ha preso corpo nel cuore della notte di giovedì, su una rampa

Iraq - diretta : raid USA uccide comandante delle milizie filo-iraniane. Soleimani ucciso - l'Iran : «Da Usa atto di terrorismo» : Il generale Qassem Soleimani è rimasto ucciso con altri 7 (i feriti sono almeno 12 soldati iracheni oltre a diversi civili) in un attacco con elicotteri e razzi all'aeroporto di

Iraq - raid USA uccide il generale Soleimani : le immagini dell'attacco e dell'auto in fiamme : Una raffica di razzi scagliati in una zona vicina all'aeroporto di Baghdad. È il raid aereo degli Stati Uniti che ha ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani e il numero due della milizia paramilitare sciita Hashd Shaabi, Abu Mahdi al-Mohandes. Nelle immagini l'auto in fiamme dopo l'attacco e il successivo lancio di missili che non ha causato ulteriori feriti. Lo scenario, una volta spento l'incendio, è