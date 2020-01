Summerford: quando Silent Hill incontra l'Inghilterra del 1986 (Di domenica 19 gennaio 2020) Vi piace la serie di Silent Hill? Vorreste un titolo ispirato ad un caposaldo del genere come l'horror di Konami? Allora vi converrà tenere sott'occhio Summerford, sviluppato da Noisy Valley Studios e in arrivo nel corso del 2020.Summerford, come dichiarato dagli sviluppatori su Reddit, cerca di ricreare le atmosfere tipiche dell'età d'oro dei survival horror, donateci dai classici come il sopracitato Silent Hill, ma anche da altri mostri sacri come Resident Evil e Alone in the Dark.Si tratta di un titolo in terza persona, ambientato in una piccola cittadina rurale nel 1986, ispirato a luoghi come l'Isola di Wight e gli iconici paesaggi delle Cotswolds. Il gioco sarà incentrato sull'esplorazione, la risoluzione di puzzle e, ovviamente, sulla sopravvivenza.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

