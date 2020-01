Pienone di Sardine per il concerto di Bologna: “Abbiamo vinto riportando la gente nelle piazze” (Di domenica 19 gennaio 2020) Piazza piena a Bologna oggi per il ritrovo delle Sardine giunte da tutta Italia oltre che dall’Emilia Romagna: Sardine milanesi, pugliesi e Sardine sarde a sfidare il populismo con un concertone . Per il leader bolognese del movimento delle Sardine, Mattia Santori, questa partecipazione è gia una vittoria. “Noi abbiamo già vinto riportando la gente … L'articolo Pienone di Sardine per il concerto di Bologna: “Abbiamo vinto riportando la gente nelle piazze” NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

LiutoGiusto : @AnnaAscani Pienone di sardine a Bologna? Invoco un commento da @GraziaArcazzo .... La regione è comunque persa, ci… - sabrina_ruggeri : @RepubblicaTv @repubblica Se do’ un concerto a casa mia con cantanti vari c’è il pienone anche qui #sardine - RossellaCucche1 : @matteosalvinimi @BorgonzoniPres Altro che sardine,qui si fa il pienone -