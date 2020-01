Eriksen all’lnter, si lavora per chiudere entro il prossimo weekend (Di domenica 19 gennaio 2020) Chrstian Eriksen è sempre più vicino all'Inter: martedì potrebbe essere il giorno del definitivo via libera ma non è da escludere che la parola "fine" sulla trattativa possa anche slittare al termine della settimana. L’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio sono a Lecce con la squadra ma, allo stesso tempo, stanno lavorando sui bonus da aggiungere all’offerta da 15 milioni di euro presentata ufficialmente giovedì scorso, per avvicinarsi ai 20 richiesti ancora dagli Spurs. Leggi la notizia su fanpage

