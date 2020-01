Ascolti tv 18 gennaio: Maria De Filippi supera sé stessa, boom di C’è Posta per Te, Alberto Angela si inchina (Di domenica 19 gennaio 2020) Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno? Gli Ascolti tv di ieri sera, sabato 18 gennaio 2020 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda la seconda puntata di C’è Posta per Te con Maria De Filippi. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso il secondo appuntamento di Meraviglie con Alberto Angela. Occhio anche agli Ascolti del pomeriggio con Verissimo di Silvia Toffanin e Italia Sì con Marco Liorni. Mentre il preserale con Avanti un altro! e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Gli Ascolti tv della prima serata di sabato 18 gennaio 2020 Su Rai Uno la terza puntata di Meraviglie ha conquistato 3.829.000 spettatori pari al 17.7% di share. Canale 5 il secondo appuntamento con C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 5.914.000 spettatori con uno share del ... Leggi la notizia su kontrokultura

