Pescara-Salernitana e Spezia-Cittadella, Serie B: pronostici (Di sabato 18 gennaio 2020) Pescara-Salernitana e Spezia-Cittadella sono due partite della ventesima giornata di Serie B in programma domenica, si giocano alle 15: le probabili formazioni, i pronostici e la diretta streaming. Pescara – Salernitana domenica ore 15:00 Il girone di andata è passato senza infamia e senza lode per Pescara e Salernitana, che hanno chiuso a quota 26 punti. Appena fuori dalla zona playoff, ma con un buon margine sulla zona retrocessione. C’è ancora la possibilità, con la classifica molto corta, di giocare un ruolo da protagoniste e molto dipenderà anche dal calciomercato invernale. Per Zauri la notizia positiva è che la sosta invernale ha fatto recuperare parecchi calciatori. Qualche problemino di formazione resta ugualmente. Balzano, Campagnaro e Ciofani non saranno della partita così come i lungodegenti Tumminello e Chochev. Dall’altra parte Ventura è in ... Leggi la notizia su ilveggente

salernopost : Sono andati esauriti i biglietti del settore ospiti dello stadio Adriatico dove domani (domenica) alle 15 si gioche… - radioalfa : Salernitana-Pescara, tagliandi esauriti per i tifosi granata. Percorso obbligato per lo stadio - SalernoSport24 : La Salernitana ritrova ancora Maniero... l'attaccante già a segno in passato ai granata - -