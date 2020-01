Mercedes - Proseguono i collaudi della Classe S Maybach (Di sabato 18 gennaio 2020) Il debutto in società della Mercedes Classe S di nuova generazione si avvicina sempre più: l'ammiraglia dovrebbe infatti debuttare entro la fine di quest'anno. Nel corso degli ultimi mesi, l'ammiraglia della Stella è stata fotografata, in diverse occasioni, sia nella versioen marchiata Mercedes-Benz, sia nella più lussuosa variante Maybach, protagonista di queste foto spia.Dettagli specifici. Osservando attentamente le immagini, si possono notare alcuni particolari che lasciano poco spazio a dubbi interpretativi: il passo particolarmente lungo e la dimensione della portiera posteriore, infatti, sono una peculiarità della Classe S a passo lungo. Il frontale del modello di serie si dovrebbe contraddistinguere per una calandra dal design esclusivo, mentre al posteriore i terminali di scarico saranno probabilmente integrati nel paraurti. Già nota la soluzione scelta per le maniglie ... Leggi la notizia su quattroruote

