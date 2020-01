Torino, i convocati di Mazzarri per il Sassuolo. Tre rientri per i granata (Di venerdì 17 gennaio 2020) Torino, ecco i convocati di Walter Mazzarri per la sfida contro il Sassuolo. Rientrano Lyanco, Baselli e Iago Falque Walter Mazzarri ha diramato la lista dei calciatori convocati del Torino per la gara di domani contro il Sassuolo. All’interno dell’elenco del tecnico figurano tre importanti rientri, ovvero quelli di Lyanco, Baselli e Iago Falque. Ecco la lista completa: Portieri: Rosati, Sirigu, Ujkani. Difensori: Lyanco, Izzo, Nkoulou, Djidji, Bremer, De Silvestri, Aina, Laxalt. Centrocampisti: Baselli, Berenguer, Lukic, Meitè, Rincon. Attaccante: Belotti, Iago Falque, Edera, Millico, Verdi. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

