Viaggio nell’Emilia-Romagna alla vigilia delle elezioni – Tappa 2: sanità (Di giovedì 16 gennaio 2020) Eccoci alla seconda Tappa del nostro Viaggio nell’Emilia-Romagna alla vigilia delle elezioni. Dopo l’immigrazione, oggi parliamo di un altro dei grandi temi cardine della campagna elettorale condotta da Bonaccini (candidato per il PD) e Borgonzoni (candidata per il centro-destra), la sanità. Se ne è parlato la prima volta, con grande clamore mediatico, il 14 dicembre 2019 al Paladozza di Bologna; in questa occasione Borgonzoni e Salvini hanno affermato che, qualora lei fosse eletta, gli ospedali in Emilia-Romagna saranno aperti sette giorni su sette e ventiquattro ore al giorno. Non è mancata, ovviamente, la replica ironica di Stefano Bonaccini che ha rimarcato la bontà della sanità emiliano-romagnola. LEGGI ANCHE >>> Bonaccini prende in giro Salvini: «Anche questo weekend il servizio sanitario sarà attivo» elezioni Emilia-Romagna: come va la sanità in regione? Al di là ... Leggi la notizia su giornalettismo

