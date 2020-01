“Sei stato un padre assente”. Vieni da me, il dramma della giovane vip. E Caterina Balivo si commuove (Di giovedì 16 gennaio 2020) Non è stato un confronto pacifico quello tra Amedeo e Guenda Goria a Viene Da Me. La figlia del giornalista infatti, durante la diretta, ha avanzato non poche critiche al padre, che al tempo non avrebbe ricoperto il suo ruolo di genitore in modo appropriato: “Gli rimprovero il fatto che tante volte non ha trovato il tempo che avrebbe dovuto trovare per godersi tanti momenti importanti. Quando eravamo più piccoli era abbastanza latitante anche se ha recuperato da più grande con grande affetto. Quando mi sono trasferita a Roma nonostante avessi 22 anni mi chiedeva se mi poteva accompagnare a scuola o altro”. Ai microfoni di Caterina Balivo la figlia ha aggiunto: “Io sicuramente sono stata sempre una bambina molto sensibile e con una forte indole artistica” è la risposta di Guenda che è a teatro protagonista di La pianista perfetta in cui suona il piano e recita: “Racconto una storia ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

