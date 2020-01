L’Eredità, la campionessa Chiara mette nei guai Rai e Flavio Insinna: ecco cosa ha fatto [FOTO] (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Doppia vincita a L’Eredità A L’Eredità è stato raggiunto un record stagione. Ebbene sì, per la prima volta una campionessa è riuscita a vincere il montepremi finale per due volte di fila a La Ghigliottina. Stiamo parlando di Chiara, la maestra di Montespertoli, un paese in provincia di Firenze che, dopo il trionfo nella serata di lunedì, ha fatto il bis il giorno seguente. Dopo essere riuscita a conquistare il titolo di campione, la donna è andata a giocare al gioco finale del quiz di Flavio Insinna per 180 mila euro. Rospetto a 24 ore prima, Chiara è riuscita a dimezzare una sola volta. La ragazza sul cartoncino a disposizione ha scritto la parola ‘RISATA’ e, grazie a questa vittoria, si è portata a casa ben 132.500 euro. L’insegnante Chiara sbanca a L’Eredità Come anticipato prima, nella puntata de L’Eredità in onda lunedì 13 gennaio 2020 cè ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : L’Eredità, la campionessa Chiara mette nei guai Rai e Flavio Insinna: ecco cosa ha fatto [FOTO] - - FloraKetty : ' La terra di mezzo mi pare sia un mondo magico di UN QUALCHE libro... Mi pare..' A L' Eredità. Ora. Nuova ca… - italiaserait : L’Eredità, 9 Gennaio 2020: eliminato Luca Liaci. La nuova campionessa è Rosaria -