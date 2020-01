Pensioni ultime notizie: incontro governo-sindacati a fine gennaio in vista (Di martedì 14 gennaio 2020) Pensioni ultime notizie: incontro governo-sindacati a fine gennaio in vista Le Pensioni non sono state protagoniste della Manovra recentemente varata, ma lo saranno probabilmente nei prossimi anni, subendo una riforma complessiva del sistema, finalizzata al superamento della Legge Fornero e a un sostituto di Quota 100, ma anche a istituire maggiori garanzie per i giovani lavoratori di oggi, che un domani rischiano di ricevere un assegno Pensionistico bassissimo, a causa di carriere discontinue e del metodo di calcolo contributivo applicato. Pensioni ultime notizie: l’impegno del premier Conte Intervistato dal Corriere della Sera, il premier Giuseppe Conte ha fatto il punto proprio sul tema previdenziale, affermando che Quota 100 è una misura che è stata confermata, ma che non subirà proroghe e arriverà alla sua scadenza naturale, fissata per il 31 dicembre 2021. Il prossimo ... Leggi la notizia su termometropolitico

