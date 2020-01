Francesco Giubilei e le balle su Quota 100 che ha diminuito la disoccupazione ad Agorà (Di martedì 14 gennaio 2020) Questa mattina ad Agorà il presidente della Fondazione Tatarella Francesco Giubilei ha criticato l’approccio a suo dire assistenzialistico dell’attuale esecutivo che non ha abolito il Reddito di Cittadinanza. Dimenticando però chi quella misura assistenzialistica l’ha votata e introdotta (per altro senza nemmeno eliminare il bonus degli ottanta euro di Renzi). Secondo Giubilei c’è modo e modo di far ripartire l’economia. Uno è quello di abbassare le tasse con la Flat Tax l’altro è quello del M5S e delle misure assistenzialistiche. Francesco Giubilei non si è accorto del fallimento di Quota 100? Facciamo finta per un momento che qualcuno abbia davvero introdotto la Flat Tax in Italia e che quel qualcuno ci abbia detto con quali soldi la vuole finanziare (spoiler: non è mai successo). Perché il Reddito di Cittadinanza è una misura assistenzialistica ... Leggi la notizia su nextquotidiano

