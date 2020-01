Il Mundo Deportivo: “Allegri si è offerto al Barcellona” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Massimiliano Allegri si è offerto al Barcellona, per sostituire Valverde che proprio in queste ore sarà probabilmente esonerato. Lo scrive Il Mundo Deportivo. Allegri ha rifiutato molte offerte fino a questo momento, scrive il quotidiano spagnolo molto vicino al mondo blaugrana. In attesa che arrivasse la chiamata giusta, che appunto potrebbe essere questa. “Una persona vicina a lui ha fatto arrivare alla dirigenza del club la sua disponibilità”. Gli altri pretendenti al trono sono Mauricio Pochettino, Quique Setién e Javier García Pimienta. L'articolo Il Mundo Deportivo: “Allegri si è offerto al Barcellona” ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

