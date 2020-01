Le terrificanti avventure di Sabrina 3: un video musicale anticipa gli eventi infernali (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il 24 gennaio arriverà Le terrificanti avventure di Sabrina 3 e un video musicale regala delle sequenze inedite. Le terrificanti avventure di Sabrina 3 arriverà sugli schermi di Netflix il 24 gennaio e un video musicale introduce qualche dettaglio di quanto verrà mostrato nelle puntate inedite. Il brano Straight to Hell mostra infatti la protagonista interpretata da Kiernan Shipka cantare e ballare, spiegando come ha intenzione si riprendersi ciò che è suo e cercherà di riabbracciare il suo fidanzato, portato letteralmente all'Inferno. La terza stagione dello show prodotto per Netflix e ispirato ai fumetti di Archie Comics sarà un viaggio all'Inferno dove il personaggio affidato all'attrice Kiernan Shipka dovrà recarsi nel tentativo di salvare il fidanzato Nick (Gavin ... Leggi la notizia su movieplayer

