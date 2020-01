Calendario Rally 2020: programma, tv, date, orari, guida tv del Mondiale (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Con l’arrivo del nuovo anno solare si avvicina anche la partenza del primo appuntamento del Mondiale Rally 2020. Il neo campione del mondo Ott Tanak ha cambiato casacca, lasciando Toyota e accasandosi con Hyundai al fianco di Thierry Neuville per una coppia da sogno. La Yaris ha reagito ingaggiando il sei volte campione francese Sebastien Ogier, rimasto a piedi dopo l’annuncio chock dell’addio di Citroen alla categoria. Ci sono dunque tutti i presupposti per poter godere di una nuova elettrizzante stagione fin dal Rally di Monte Carlo che dal 23 al 26 di gennaio riaccenderà definitivamente i riflettori. Le prove restano 14 e sono come previsto tre le “new entry” (Kenya, Nuova Zelanda e Giappone) mentre escono Australia e Corsica e, a sorpresa anche la Catalogna. L’Italia conserva la sua data abituale, il Rally di Sardegna si disputerà infatti dal 4 al ... Leggi la notizia su oasport

