Sorteggi Champions League LIVE | gli accoppiamenti di Juventus | Atalanta e Napoli

(Di lunedì 16 dicembre 2019)– Laentra sempre più nella fase decisiva, attesa per gli ottavi di finale, scontri diretti in grado di regalare spettacolo ed indicazioni in vista della fase finale della competizione. L’Italia a testa altissima con ben tre squadre in corsa per superare il turno: si tratta di. Percorso quasi netto per la squadra di Maurizio Sarri che ha disputato una grande fase a gironi, i bianconeri hanno adesso anche una mentalità europea e possono togliersi soddisfazioni fino alla fine. Vero e proprio miracolo quello dell’che dopo un inizio difficile ha disputato le ultime tre partite alla grande conquistando una qualificazione storica. Momento difficile per il, grande fatica in campionato, con il cambio di allenatore possono aprirsi interessanti prospettive. Ila partire dalle ore ...

