Rainbow Six Siege PG Nationals 2019 | i MKERS si aggiudicano la finalissima

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Attraverso un comunicato stampa apprendiamo che le finali di Tom Clancy'sSixsi sono concluse, con iche si sono aggiudicati la. Di seguito trovate il comunicato completo.Con una finale al cardiopalma contro i Samsung Morning Stars, sono iad aggiudicarsi la vittoria dell'edizione invernale dei Tom Clancy'sSixPG, il torneo dedicato all'amatissimo videogioco di Ubisoft che conta oltre un milione di giocatori unici solo in Italia. Ieri, domenica 15 dicembre, all'Infront Studio di Milano è andato in scena il grande eSport: ben 100 mila gli spettatori unici, con un picco di 3922 spettatori contemporanei, per un totale di oltre 918 mila minuti guardati. Un altro grandissimo successo per il Campionato Ufficiale italiano del videogioco targato Ubisoft organizzato da PG Esports, la prima società italiana dedicata al gaming ...

Eurogamer_it : Sono i MKERS ad aggiudicarsi la finalissima di #RainbowSixSiegePGNationals2019. - NotSayron : RT @PGEsportsIT: FREEZE! SU LE MANI! I @mkersofficial sono ufficialmente gli operatori migliori di tutta Italia per la seconda volta, e ott… - ItaEsports_IES : PG Nationals Rainbow Six: i Mkers sono campioni d'Italia ancora una volta! - -