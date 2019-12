Irama Accusato di Plagio da Le Iene | Ecco La Difesa del Cantante!

Leggi la notizia su gossipnews.tv

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Durante un servizio de Le, il cantanteè statodi. La sua canzone Nera infatti, Hit estiva che in molti conoscono, sarebbe in realtà la copia di un brano di un giovane cantautore sconosciuto.dopo la messa in onda del servizio si è anche difeso.cosa è successo e le prove del cantante. Lehannodidopo la segnalazione di un giovane cantautore poco conosciuto, che hal’ex di Amici di aver copiato un suo brano. Questo ragazzo, quindi, dopo aver ascoltato il brano diad Amici, ha riconosciuto la sua canzone ed ha chiamato la redazione de Le. A questo punto il programma ha comparato i due pezzi e in base alla perizia di un tecnico è risultato che: “Nel ritornello la figurazione musicale è quasi identica, quasi da configurare ai brani una somiglianza insindacabile…”. Le, allora, sono andate ...

