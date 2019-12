Francesca Schiavone dopo il tumore torna in palestra | “Sono felice”

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ce la ricordiamo raggiante e combattiva:si è dimostrata una vera guerriera dentro e fuori dal campo, dando prova di coraggio e massima determinazione. Grinta e cuore italiano: la tennista milanese è stata la prima giocatrice italiana a conquistare uno Slam. Al Roland Garros 2010,la finale vinta con Samantha Stosur,ha fatto la storia. Ha conquistato 8 successi in singolare nel circuito WTA. Nel 2011 raggiunse la seconda finale consecutiva a Parigi, dove però è stata battuta da Li Na. L’incredibile campionessa di tennis ha fatto parte anche della Nazionale di Fed Cup campione del mondo nel 2006, nel 2009 e nel 2010, finalista anche nel 2007 contro la Russia. Ha debuttato per la prima volta il 30 ottobre del 2002 e nella sua ricca carriera ha collezionato 44 incontri in singolare, vantando 23 vittorie. In doppio, invece, ha ottenuto 4 successi e ...

Agenzia_Ansa : Francesca Schiavone: 'Ho avuto un tumore e l'ho sconfitto' #FrancescaSchiavone #ANSA - angelomangiante : Francesca #Schiavone: 'Mi hanno diagnosticato un tumore maligno. Ho combattuto e vinto. Dopo 7 mesi, sono in via d… - Eurosport_IT : Leonessa una volta, Leonessa sempre. ?? Forza Francesca #Schiavone! ?????? #EurosportTENNIS -