Sesso? Meglio dopo i 30 anni

Leggi la notizia su vanityfair

(Di domenica 15 dicembre 2019) Le donne raggiungono l'orgasmo più facilmente Le donne sono più disinibiteLe trentenni sono più "avventuriere"Ilmigliora con il tempoGli uomini a 30e matrimonioAvete una casaNon avete paura di chiedereSapete prendere ilper quello che èSapete cosa piace a luiEssere sexy è una questione di testaDai 30in su ilè più bello, un po’ come il vino: invecchiando migliora. Lo conferma uno studio condotto dal sito IllicitEncounters.com: su 828 inglesi, da cui emerge che per il 37% delle donne e il 34% degli uomini, l’età giusta è intorno ai 40. Il motivo? Per molti degli intervistati a 20se ne fa tanto, ma èche si inizia ad apprezzarlo veramente. Le donne sono più disinibite, più sicure di loro stesse, sanno quello che vogliono per provare piacere e non hanno paura di chiederlo al partner. LEGGI ANCHEPerché la nuova età d'oro è...

gianmarcodonato : @Danireport Dubito. L'alcool tende ad amplificare sensazioni e stato d'animo interiori. Per l'ansia è meglio il sesso. - fabi976 : RT @Heart_Hamal: Il sesso è cosa buona, l'amore è meglio; ma i due insieme sono la perfezione. - noemilomio : RT @aliceemontanari: Quando ti fanno domande assurde come: ”meglio il sesso alla sera o alla mattina?” .....ma tipo il sesso sempre???? -