Pago torna a parlare dell’ex moglie Miriana | “Abbiamo raggiunto un equilibrio

(Di domenica 15 dicembre 2019) Sidi, il cantautore ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island Vip insieme all’ormai ex fidanzata Serena Enardu, divenuta nota anni fa per aver partecipato nei panni di tronista al Trono Classico di Uomini e Donne. I due hanno partecipato al reality delle tentazioni per chiarire alcuni dubbi sulla loro storia d’amore, ma la loro relazione non è sopravvissuta, l’ex tronista ha infatti capito di non essere più innamoratacompagno. Come vi avevamo già anticipato,è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata andata in onda ieri 14 dicembre su Canale 5. L’ex della Enardu èto adella fine della loro relazione, ha sofferto davvero molto dopo la rottura. Ad oggi è ancora innamorato di lei, ma sta cercando di riprendere in mano la sua vita. Pacifico Settembre, vero nome del musicista, è pronto ad affrontare una ...

